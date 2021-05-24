Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Akşam'ın haberine göre, mukavelesi 2022'de tamamlanacak Vida'yla görüşen yönetim, Hırvat stoperin mukavelesini uzatmaya çalışıyor. Ancak bu konuda başarılı olunamazsa bu sefer de Vida satış listesine konacak.

Hırvat stoperin takımda kalması durumunda önümüzdeki sezon sonu bedelsiz ayrılma hakkına sahip olması, görüşmelerin hızlanmasına neden oldu.