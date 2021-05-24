Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Süper Lig'de çifte kupa zaferi yaşayan Beşiktaş, bir yandan da transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Süper Lig'de çifte kupa zaferi yaşayan Beşiktaş, bir yandan da transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlılar, listesindeki isimler için harekete geçiyor.
Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Kara-Kartal, Süper Lig'in genç yıldız adayını kadrosuna katmak istiyor.
Akşam'ın haberine göre, mukavelesi 2022'de tamamlanacak Vida'yla görüşen yönetim, Hırvat stoperin mukavelesini uzatmaya çalışıyor. Ancak bu konuda başarılı olunamazsa bu sefer de Vida satış listesine konacak.
Hırvat stoperin takımda kalması durumunda önümüzdeki sezon sonu bedelsiz ayrılma hakkına sahip olması, görüşmelerin hızlanmasına neden oldu.
Vida ile yapılan temasları sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, stoper bölgesine birkaç takviye yapmayı düşünüyor.
ARDA KIZILDAĞ GÜNDEME GELDİ!
Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı.
22 yaşındaki stoperin transferinde Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede olduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLADI!
Uzun süredir Arda Kızıldağ'ı takibe alan siyah-beyazlıların, oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenildi. Gençlerbirliği küme düştüğü için Arda kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.
Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu için Başkent ekibiyle de pazarlıklar yapılacak. Kızıldağ'ın ayrılığı konusunda Gençlerbirliği'nin ılımlı olacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 31 maça çıkan Arda Kızıldağ bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Genç savunma oyuncusunun başkent ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.