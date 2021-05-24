Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! 'tan ve 'a çalımı

Sezonu ezeli rakipleri ve 'ın önünde şampiyon tamamlayan 'ta gözler transfere çevrildi. 3 kulvarda yarışacak iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Savunma hattına takviye yapmak için bir süredir temaslarını sürdüren Kara-Kartal'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimle her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. İşte gündem yaratacak çalımının detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:10
Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Süper Lig'de çifte kupa zaferi yaşayan , bir yandan da operasyonu için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlılar, listesindeki isimler için harekete geçiyor.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Kara-Kartal, Süper Lig'in genç yıldız adayını kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Akşam'ın haberine göre, mukavelesi 2022'de tamamlanacak Vida'yla görüşen yönetim, Hırvat stoperin mukavelesini uzatmaya çalışıyor. Ancak bu konuda başarılı olunamazsa bu sefer de Vida satış listesine konacak.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Hırvat stoperin takımda kalması durumunda önümüzdeki sezon sonu bedelsiz ayrılma hakkına sahip olması, görüşmelerin hızlanmasına neden oldu.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Vida ile yapılan temasları sürdüren Beşiktaşlı kurmaylar, stoper bölgesine birkaç takviye yapmayı düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

ARDA KIZILDAĞ GÜNDEME GELDİ!
Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

22 yaşındaki stoperin transferinde 'ın ezeli rakipleri ve 'ın da devrede olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

BEŞİKTAŞ HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLADI!
Uzun süredir Arda Kızıldağ'ı takibe alan siyah-beyazlıların, oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenildi. Gençlerbirliği küme düştüğü için Arda kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu için Başkent ekibiyle de pazarlıklar yapılacak. Kızıldağ'ın ayrılığı konusunda Gençlerbirliği'nin ılımlı olacağı konuşuluyor.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 31 maça çıkan Arda Kızıldağ bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Her konuda anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Genç savunma oyuncusunun başkent ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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