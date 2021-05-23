Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Siyah-beyazlılarda sonu 2 kupayla tamamlamanın sevinci yaşanırken gözler transfere çevrildi. Devler Ligi geliri ile eli rahatlayacak olan Kartal, sezona damga vuran ismin transferini bitirmek istiyor.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal operasyonu resmen başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Cezayirli yıldız için Leicester City ile ilk teması sağladı.