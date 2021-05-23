Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Beşiktaş 'ı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki futbolcunun, Leicester ile bir senelik sözleşmesi kaldı. İngiliz kulübü bu nedenle Ghezzal 'i makul bir bonservis karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı çok istese de 7 milyon euro'luk talebi yüksek buldu. Mali disipline çok dikkat eden siyah-beyazlıların Ghezzal için en fazla 5 milyon euro ödemeyi planladığı ileri sürüldü.