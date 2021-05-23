Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Son dakika transfer haberi: için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılarda ilk hedef takımın asist kralı 'ın bonservisini almak. Beşiktaş'ın Ghezzal için önerdiği rakamla, 'nin Cezayirli futbolcu için istediği bedel belli oldu. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 12:19
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

2020-2021 sezonunu çifte kupayla tamamlayan 'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Siyah-beyazlılarda sonu 2 kupayla tamamlamanın sevinci yaşanırken gözler transfere çevrildi. Devler Ligi geliri ile eli rahatlayacak olan Kartal, sezona damga vuran ismin transferini bitirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

'ta Rachid operasyonu resmen başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Cezayirli yıldız için ile ilk teması sağladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Süper Lig'de 17 asist, 8 gole imza atarak, şampiyonluk yarışında 'a çok büyük katkı yapan , kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlı takımda kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne almak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

'ı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki futbolcunun, Leicester ile bir senelik sözleşmesi kaldı. İngiliz kulübü bu nedenle 'i makul bir bonservis karşılığında elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Milliyet'te yer alan habere göre yönetimi, Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı çok istese de 7 milyon euro'luk talebi yüksek buldu. Mali disipline çok dikkat eden siyah-beyazlıların için en fazla 5 milyon euro ödemeyi planladığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Siyah-beyazlılar ile İngiliz ekibinin temsilcileri kısa süre içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. 'nin 4-5 milyon euro seviyesine inmesi halinde resmi imzalar atılacak ve bonservisiyle birlikte 'ın oyuncusu olacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal için teklifini yaptı! İşte aradaki fark

Kulüpler parada anlaşamazsa yetenekli oyuncu transfer için hemen devreye girecek. ile anlaşan başarılı oyuncu bonservisinde indirim yapılması için 'ye baskı uygulayacak.

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