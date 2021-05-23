Başarımız takdir edilmeli

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, çift kupalı sezonu değerlendirdi. Büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Montero, "Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir başarıyı beklemiyordum. Hem bireysel ve hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan" dedi.

KEŞKE TARAFTAR OLSAYDI

Beşiktaş taraftarının takıma tutkusunu takım arkadaşlarından sürekli dinlediğini söyleyen 22 yaşındaki yıldız "Beşiktaş, Türkiye'nin en ateşli en iyi taraftarına sahip. Bu sene belki iki kupa kazandığımız için taraftarın yokluğunu fazla hissetmemiş olabiliriz. Onlarla olmak farklı bir hissiyat olurdu" şeklinde konuştu.