Şampiyonluk partisi

Ve 2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupasına kavuştu. Denizde başlayan kutlamaların coşkusu saat 19.03'te Vodafone Park'ta tavan yaptı. Beşiktaşlı sanatçıların konserleri sonrası siyah- beyazlı takım, sağlık heyetinden malzeme görevlilerine kadar tek tek anons edilerek sahneye çağırıldı. Ardından Beşiktaşlı futbolcular, seçtikleri şarkılar eşliğinde podyumda yerini aldı. Son olarak anons edilen kaptan Atiba Hutchinson, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldığı 'Şampiyon Beşiktaş'ın kupasını havaya kaldırdı.

'TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM'

Siyah-beyazlılar, kutlamasını taraftarından yoksun yapsa da coşkusu muhteşemdi. Beşiktaşlı futbolseverler de stat dışında şampiyonluğu kutladı. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı konuşmada "Bugün Beşiktaş'ımızın iki kupa aldığı yılın bayramını yaşıyoruz. Sporcu kardeşlerime, teknik ekibimize, yönetime teşekkürlerimi sunuyorum. Sıkıntılı günlerde yolumuzu açmamıza destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm inanmayanlara inat şampiyon biziz" dedi.

DONANMAYLA GELDiLER

Beşiktaş, Vodafone Park'a deniz yoluyla ulaştı. Siyah-beyazlı kafile Küçüksu İskelesinden 16.30'da hareket edip Dolmabahçe'ye geldi. Kutlamalara teknede başlayan Beşiktaş'ı tabii ki taraftarı da yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, yolculuk boyunca marşlarla meşalelerle takıma eşlik ettiler. Oldukça coşkulu anların yaşandığı deniz kutlaması sırasında "Motorları maviliklere süreceğiz" şarkıları söylendi.

TARAFTAR ÇARŞI'DA

Stada alınmayan Beşiktaşlı taraftarlar, takım kupayı kaldırdığı sırada Çarşı'da kutlama yaptı. Siyah-beyazlı futbolseverler, kupa törenini televizyondan izlerken, takımın kupayı kaldırdığı anlarda meşalelerle coşkulu bir kutlama yaptı.

KUŞ UÇURTULMADI

Vodafone Park'ta güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Stat ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, stadın etrafı ve duvarları siyah-beyaz bayraklarla donatıldı. Siyah-beyazlı kafile, tekneden indiği andan itibaren stada ulaşımına kadar polis yoğun tedbir aldı.