Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Bu öyle bir şey ki üzerinizde varsa kendinizi aşıyorsunuz, eksik olduğu zamanlarda ise en sıradan hareketleri yaparken bile zorlanıyorsunuz...



Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde dün Beşiktaş'ın rakibinden en büyük farkı öz güveniydi. Son yılların en kıymetli şampiyonluğunu kazanmanın getirdiği o sihirli güçle maça başlayan Kartal golü de çok erken buldu... Bu gol, muhtemelen bekleyerek oynamayı hedefleyen Antalyaspor'un hesaplarını bozarken, adeta Beşiktaş'ın gücüne güç kattı. İkinci golle birlikte oyunu rölantiye alan Kartal bol pas yaparak topun kendisinde kalmasını sağladı ve ilk yarıda rakibine pozisyon vermedi. Oyunun ağır aksak oynandığı bölümlerde bile top Ghezzal'a geldiğinde ayrı bir değer kazandı... Yıldız oyuncu sınırlı buluşmalarına rağmen her defasında topu okşadı, sevdi ve yine krampon sanatından incelikler sundu... Keşke şartlar uygun olsa da birkaç yıl daha bizimle olsa...



