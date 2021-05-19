Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Son dakika haberleri | Usta yazarlardan flaş sözleri! Kupa finali sonrası...

'i şampiyon tamamlayan , 'u mağlup ederek 'nda da kupaya uzanarak duble yaptı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren yazarları, teknik direktör 'ı yere göğe sığdıramadı. İşte o yazılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:32
Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Helal olsun | Sinan Vardar

Ve, harika bir sezonu geride bırakıyor. Şampiyonluk bizim, kupa bizim...
Doğrusu İzmir Beşiktaş'a çok uğurlu geldi. Hele devletimizin 'le birlikte inşa ettiği harika eser ; artık Beşiktaş'ın ikinci evi oldu.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

için dünkü kupa finalini oynamak zordu. Ama bu sezona damgasını vuran ve 3 gündür şampiyonluğu doya doya kutlayan ve öğrencileri dün yine alınlarının akıyla sahadan ayrıldılar.
İşte profesyonellik.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

'ın kalede Utku'ya şans vermesi bu takımda herkesin değeri olduğunu gösterdi. Beşiktaşlılar seneye hiç korkmasın iki süper genç kaleci yine kaleye duvar örecek.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

rakibe nefes aldırmazken, , ve 'le yine insan üstü mücadele verdiler. Geçen sezon çok eleştirdiğimiz N'Koudou sen neymişsin; mübarek fırtına!

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

dün 90 dakika boyunca oyunu kontrol ederken; Ghezzal yine takımı maestro şefi gibi yönetti.
Cezayirli yıldız; harika paslarla savunmasını allak bullak etti. Ghezzal kalırsa en büyük transfer olur. de güzel futbolunu şık bir golle süslerken dün oynarken yine gözleri gülüyordu. Rosier Beşiktaş'ı, Beşiktaş da onu çok seviyor.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

1 aydır bu finali bekliyordu. Ama bu işler beklemekle olmuyor. Bu kadar kötü oynamalarını kimse tahmin etmiyordu.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

hakkıyla sezonu iki kupalı şampiyon olarak tamamladı. Zor günler geride kaldı ve bundan sonra büyük hedeflere yelken açmak.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Bu müthiş sezona emek veren tüm Beşiktaşlılara helal olsun... Dün tribünlerde az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi. Ne kadar da özlemişiz.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Rüya gibi | Ali Baransel

Finali'nden tam 3 gün önce stres seviyesi çok yüksek bir maça çıkan ve yıpratıcı 90 dakikanın ardından şampiyonluğunu ilan eden 'ın, karşısında yorgun olmasını bekliyordum. İki gün boyunca zaferini kutlayan siyah-beyazlılar, idman yapmaya bile neredeyse fırsat bulamadı. Ama 'ın öğrencileri kutlamaları final maçına taşıyarak müsabakaya oldukça hızlı girdi. Kupa maçlarında kalesinde gol görmeyen ve finale dinlenmiş, daha hazırlıklı çıkan Antalya'nın tüm oyun planını bozan siyah-beyazlılar, 30. dakikada Fransız yıldızı ile fişi erkenden çekti.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan sahadan galip ayrılarak sezonu çifte kupayla kapattı.
40 maçlık sezonun ardından kazanılan şampiyonluk ve peşinden gelen Türkiye Kupası ile Beşiktaş'a rüya gibi bir sezon yaşatan , artık kulübün gerçek bir efsanesi oldu. Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, Başkan Çebi önderliğinde finansal sıkıntılara rağmen bir kulübün nasıl idare edilmesi gerektiğini taraflı-tarafsız herkese gösterdi.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

50'lı yıllarda tribünlerinde bir deyiş vardı. "Remzin Kartallar Gibi Manileri Yen, Aş Layıktır Bu VasıfLar Sana Ey Şanlı Beşiktaş!" Beşiktaş, bu sezon tüm zorluklara rağmen hem bütün manileri yendi, aştı hem de en güzel vasıflara layık olduğunu bir kez daha haykırdı.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Herodot'a selam yola devam! | Turgay Demir

Futbolda kalite, teknik, taktik, fizik, kondisyon ve aklımıza gelen-gelmeyen tüm diğer faktörlerin yanında özgüven dediğimiz sihirli güç de çok önemli bir aktördür...

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Bu öyle bir şey ki üzerinizde varsa kendinizi aşıyorsunuz, eksik olduğu zamanlarda ise en sıradan hareketleri yaparken bile zorlanıyorsunuz...

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Finali'nde dün 'ın rakibinden en büyük farkı öz güveniydi. Son yılların en kıymetli şampiyonluğunu kazanmanın getirdiği o sihirli güçle maça başlayan Kartal golü de çok erken buldu... Bu gol, muhtemelen bekleyerek oynamayı hedefleyen 'un hesaplarını bozarken, adeta Beşiktaş'ın gücüne güç kattı. İkinci golle birlikte oyunu rölantiye alan Kartal bol pas yaparak topun kendisinde kalmasını sağladı ve ilk yarıda rakibine pozisyon vermedi. Oyunun ağır aksak oynandığı bölümlerde bile top Ghezzal'a geldiğinde ayrı bir değer kazandı... Yıldız oyuncu sınırlı buluşmalarına rağmen her defasında topu okşadı, sevdi ve yine krampon sanatından incelikler sundu... Keşke şartlar uygun olsa da birkaç yıl daha bizimle olsa...

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

İkinci yarıda ya risk alıp yüklenmeye çalışan ise Gökdeniz ve Podolski'nin gayretleriyle heyecanlansa da, maçı çevirebilecek bir performans ortaya koyamadı... Böylece Kartal şanlı tarihine iki çok değerli şampiyonluk daha ekledi... Kimse size inanmaz ve güvenmezken siz kendinize inanıp, güvenmiş ve çok kötü başlayan bir sezonu çifte kupa ile taçlandırmışsanız, tarih sizi yazmaya başlamış demektir...
Tarihin Babası diye bilinen Herodot, Sergen ismini ezberleyecek galiba!

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Doğru takviyelerle bu Şampiyonlar Ligi'nde de yüzümüzü güldürebilir. Yolları açık ola...

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Sergen Yalçın | Reha Kapsal

'ın yoğun maç trafiği ve şampiyonluk stresinin fiziksel ve mental olarak kupa finaline yansıması olacaktı.
Ancak henüz ilk dakikalarda , N'Koudou işbirliği ile golü bulması maçın hikayesini de değiştirdi.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

golden sonraki süreçte yüklenmeyi ve Ghezzal ile yaptı. Amilton ve Kudryashov'a üstünlük sağlayarak ikinci golü buldukları gibi, baskın hücumlar da gerçekleştirdiler.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Maçın geneline baktığımızda da siyah-beyazlıların, geçtiğimiz maçlara göre çok pozisyon üretememesi hem sezonun yorgunluğundan hem de 3 gün önceki şampiyonluk maçından kaynaklandı. Daha dengeli bir oyunu tercih ettiler. Ama özellikle ikinci yarıda yine ligdeki son haftalardaki gibi gelgitler yaşadılar.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Fiziksel yorgunlukla da saha içinde iki parçalı oyuna döndü.
Savunma ve hücum... Orta saha boşaldığı gibi bu hatlar arasına daha rahat giren 3 tane net pozisyon kaçırdı. Bunların biri bile gol olsa maçın gidişatı değişebilirdi. Antalyaspor'un ikinci yarı ne kadar ileri çıkıp pozisyon üretse de geriye düştüğünde bunu çevirme becerisine sahip olamadığını bu maç gibi ligde de çok şahit olduk.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

bu kadar yorgunluğa rağmen ligdeki gibi kupa şampiyonluğunu da hak etti.
Daha 3 gün önce eli sıcakken şampiyon olduğu İzmir'de bu sefer de Türkiye Kupası'nı kaldırmasını bildi.Bu sezonun yıldızı Beşiktaş adına çok oyuncu sayabiliriz ama yarıştığı iki kulvarı da başarıyla sonuçlandırmasının en güçlü mimarı tartışmasız 'dır.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

Türk futbolu önemli bir teknik adam kazandığı gibi önümüzdeki yıllara da damga vuracak, oynattığı oyunla renkli kişiliğiyle Türk futbolunun gelişiminde daha büyük katkıları da olacaktır. Oyuna farklı bakan, doğru dokunuşlar yapan, hiç pes etmeyen tavrıyla, duruşuyla, en kriz anlarında bile camiasına rol model teşkil eden liderliğiyle Sergen hoca bu sezon övgüleri fazlasıyla hak etti.

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