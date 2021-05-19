Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan flaş Sergen Yalçın sözleri! Kupa finali sonrası...

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Beşiktaş sahadan galip ayrılarak sezonu çifte kupayla kapattı.
40 maçlık sezonun ardından kazanılan şampiyonluk ve peşinden gelen Türkiye Kupası ile Beşiktaş'a rüya gibi bir sezon yaşatan Sergen Yalçın, artık kulübün gerçek bir efsanesi oldu. Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, Başkan Çebi önderliğinde finansal sıkıntılara rağmen bir kulübün nasıl idare edilmesi gerektiğini taraflı-tarafsız herkese gösterdi.
50'lı yıllarda Beşiktaş tribünlerinde bir deyiş vardı. "Remzin Kartallar Gibi Manileri Yen, Aş Layıktır Bu VasıfLar Sana Ey Şanlı Beşiktaş!" Beşiktaş, bu sezon tüm zorluklara rağmen hem bütün manileri yendi, aştı hem de en güzel vasıflara layık olduğunu bir kez daha haykırdı.
Herodot'a selam yola devam! | Turgay Demir
Futbolda kalite, teknik, taktik, fizik, kondisyon ve aklımıza gelen-gelmeyen tüm diğer faktörlerin yanında özgüven dediğimiz sihirli güç de çok önemli bir aktördür...