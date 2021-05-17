Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın o anıyı anlattı: Ghezzal Google'a bakmış!

"Bugüne dek çalıştığım takımlarda para gibi maddi detaylarla pek ilgilenmedim. Ben her zaman hedefleri olan takımları seçerim. Bu, şampiyonluk da olur, kümede kalma mücadelesi de olur.

GÖZYAŞLARIMA HAKiM OLAMADIM Daha önce hep düşme hattındaki takımlardan teklif aldım. Gittim, hiçbir zaman burun kıvırmadım ve onların ligde kalmalarını sağladım. Rahmetli babam Özer Yalçın'a sözüm vardı; "Bir gün Beşiktaş'a dönüp şampiyon yapacağım" demiştim. Göztepe maçından sonra o yorgunluk bitkinlik arasında babama verdiğim söz aklıma geldi; sevindim, yumruğumu havaya kaldırdım. O an birden kendimi futbolcu arkadaşlarımın omuzunda buldum. Omuzlara aldıklarında gözyaşlarıma hakim olamadım ve soyunma odasında bağıra bağıra ağladım. Sevincimi soyunma odasında devam ettirdim."