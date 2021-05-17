Beşiktaş'ın şampiyonluğu dünyayı salladı!

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın önünde lider tamamlayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğunu elde etti. Dünya basını, siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşmasını manşetlerine taşıdı. Özellikle Avrupa basını, Beşiktaş'ın zaferine methiyelerle sayfalarında yer verdi. L'Equipe "Beşiktaş gerilimin sonunda Türkiye şampiyonu oldu" başlığını verirken, France Football da "Yüksek heyecanın sonunda Beşiktaş kazandı" ifadesini kullandı. Almanların dünyaca ünlü gazetesi Bild ise verdiği haberde gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini galip bitirdi" başlığını attı. İspanyol medyası da siyah- beyazlıların şampiyonluğunu duyurdu.



GHEZZAL'IN SAYESİNDE

Marca gazetesi "Beşiktaş, kalp krizi finalinde G.Saray'a karşı ligi gol averajıyla kazandı" başlığına yer verdi. AS ise Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, tek golle şampiyon" ifadesiyle sayfasına taşıdı. Ayrıca Brezilya'dan Globoesporte sitesi "Beşiktaş, ligi G.Saray'dan bir gol önde bitirerek şampiyon oldu", Belçika'dan Sporza "Kan donduran maçın ardından şampiyon Beşiktaş", Portekiz'den Abola ise "Beşiktaş şampiyon... Bir gol farkla" ifadelerini kullandılar. Cezayir medyası ise "Ghezzal Beşiktaş'a şampiyonluğu verdi" dedi.