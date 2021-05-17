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'ın şampiyonluğu dünyayı salladı!

Başta medyası olmak üzere tüm dünyada konuşuldu. ’de “Kan donduran maçın ardından şampiyon Beşiktaş” denildi. Almanlar ise “Şampiyonluk gerilimini Beşiktaş kazandı” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın şampiyonluğu dünyayı salladı!

Süper Lig'de sezonu 'ın önünde lider tamamlayan , 16. şampiyonluğunu elde etti. basını, siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşmasını manşetlerine taşıdı. Özellikle basını, Beşiktaş'ın zaferine methiyelerle sayfalarında yer verdi. L'Equipe "Beşiktaş gerilimin sonunda Türkiye şampiyonu oldu" başlığını verirken, da "Yüksek heyecanın sonunda Beşiktaş kazandı" ifadesini kullandı. Almanların dünyaca ünlü gazetesi ise verdiği haberde gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini galip bitirdi" başlığını attı. medyası da siyah- beyazlıların şampiyonluğunu duyurdu.

GHEZZAL'IN SAYESİNDE
gazetesi "Beşiktaş, kalp krizi finalinde 'a karşı ligi gol averajıyla kazandı" başlığına yer verdi. ise Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, tek golle şampiyon" ifadesiyle sayfasına taşıdı. Ayrıca 'dan Globoesporte sitesi "Beşiktaş, ligi G.Saray'dan bir gol önde bitirerek şampiyon oldu", 'dan Sporza "Kan donduran maçın ardından şampiyon Beşiktaş", 'den Abola ise "Beşiktaş şampiyon... Bir gol farkla" ifadelerini kullandılar. medyası ise "Ghezzal Beşiktaş'a şampiyonluğu verdi" dedi.

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