Beşiktaş'ın 5 silahşoru takımı sırtladı!

Larin, Aboubakar, Ghezzal, N'Koudou ve Vida, şampiyonluk sezonunda en golcü isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın attığı 89 golün 55'ini bu 5 oyuncu kaydetti. Larin, 19 golle takımın en skoreri olurken, Aboubakar, sakatlığına rağmen 15 gol attı. Bay asist Rachid Ghezzal de fileleri 8 kez havalandırıp 17 golde de asist yaptı. Fransız sol kanat oyuncusu N'Koudou da 8 kez gol sevinci yaşadı. Stoper Domagoj Vida ise savunma adına en golcü isim oldu. 5 gol atan Domagoj Vida, bunların 2'sini kritik Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında attı.



21 FARKLI iSiM GOL ATTI

Siyah-beyazlı ekipte 21 farklı isim şampiyonluk sezonunda gol attı. Beşiktaş'ta ayrıca Atiba (4), Bernard (4), Cenk (3), Töre (3), Oğuzhan (3), Ljajic (2), Hasic (2), Josef (2) gol atan isimler oldu. Güven Yalçın, N'Sakala, Necip Uysal, Rıdvan, Rosier, Welinton, Boyd ile Lens de birer gol attı.