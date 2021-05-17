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Beşiktaş'ın 5 silahşoru takımı sırtladı!

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu hücuma verdikleri destekle ön plana çıktı. Beşiktaş rakiplerini , , , Kevin N’Koudou ve ’nın golleriyle vurdu. 89 golün 55’ini bu 5 isim kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın 5 silahşoru takımı sırtladı!

, Aboubakar, Ghezzal, N'Koudou ve , şampiyonluk sezonunda en golcü isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın attığı 89 golün 55'ini bu 5 oyuncu kaydetti. Larin, 19 golle takımın en skoreri olurken, Aboubakar, sakatlığına rağmen 15 gol attı. Bay asist de fileleri 8 kez havalandırıp 17 golde de asist yaptı. Fransız sol kanat oyuncusu N'Koudou da 8 kez gol sevinci yaşadı. Stoper ise savunma adına en golcü isim oldu. 5 gol atan Domagoj Vida, bunların 2'sini kritik ve maçlarında attı.


21 FARKLI iSiM GOL ATTI
Siyah-beyazlı ekipte 21 farklı isim şampiyonluk sezonunda gol attı. Beşiktaş'ta ayrıca (4), (4), (3), (3), (3), (2), (2), Josef (2) gol atan isimler oldu. Güven Yalçın, N'Sakala, Necip Uysal, Rıdvan, Rosier, Welinton, Boyd ile Lens de birer gol attı.

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