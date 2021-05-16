Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş kupasını ne zaman alacak? İşte yanıtı

Son dakika spor haberi: Şampiyon kupasını ne zaman alacak? İşte yanıtı

Son dakika haberleri... 'in son haftasında 'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta, kupa töreninin detayları netleşiyor. ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 10:01
Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş kupasını ne zaman alacak? İşte yanıtı

'in son haftasında , deplasmanda 'yi 2-1 yenerek sezonu şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlıların kupa programı da yavaş yavaş netleşiyor. Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından İzmir'den İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, lig şampiyonluğu kupasını kendi evinde alacak. Sabah'ta yer alan habere göre kupa töreni ve kutlamalar çarşamba günü Vodafone Park'ta yapılacak. Törenin 19.03'te başlaması bekleniyor.

SON DAKİKA