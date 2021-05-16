Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Rachid Ghezzal evraklarını yetiştiren kuryeleri unutmadı

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonluğuna +1 averajla ulaşan Beşiktaş'ta zirvenin en büyük mimarı oyuncu grubundan Rachid Ghezzal oldu. Cezayirli futbolcunun transferin son gününde evraklarının yetişmesini sağlayan motorlu kurye, farkında olmadan şampiyonluğa katkı verdi.

Siyah-beyazlıların transferin son gününde kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu futbol kariyerinin en parlak dönemine siyah beyazlılarda imza attı. İzmir deplasmanında Göztepe karşısında dakikalar 69'u gösterirken takımını 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Ghezzal şampiyonluğu getirdi.

EVRAKLARINI KURYE YETİŞTİRDİ

Ajansspor'un haberine göre; 31 maçta 8 gol ve 17 asistlik performansla kendi rekorunu da kıran Ghezzal'ın 5 Ekim 2020'de TFF'ye yetiştirilen evrakları bir anlamda şampiyonluğun asisti oldu. Transferin son gününde Sergen Yalçın'ın da ısrarıyla kadroya dahil edilen Ghezzal'ın evraklarını trafiğe takılmamak için motorlu kurye ile TFF'ye ulaştıran Beşiktaş yönetiminin yüzü, yıldız oyuncunun ortaya koyduğu müthiş performansla güldü. Beşiktaş'ın tarihi şampiyonluğunda kilit rol oynayan Ghezzal'ın evraklarını yetiştiren motorlu kurye şampiyonluğun halkalarından biri haline geldi.

BELGELERİNİ YETİŞTİREN MOTORLU KURYELERİ UNUTMADI

Göztepe maçı sonrası şampiyonluk sevinci yaşayan Rachid Ghezzal, transferin son dakikalarında lisans belgelerini yetiştiren motorlu kuryeleri unutmadı ve sevinciyle yaşanan olaya göndermede bulundu.





BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kariyerinde en fazla asist yaptığı sezonu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlı takım ile çıktığı 34 maçta 8 gol ve 17 asist ile oynayarak takımının şampiyon olmasınada büyük katkı sağladı.