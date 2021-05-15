Son dakika! Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou, Larin

👉 TAM KADRO İZMİR'E GİDİLDİ!

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimler de kadroya dahil edildi. Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak şampiyonluğa ulaşmak. Hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e giden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş kadrosunda bulunan bütün oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı.

👉 ÜNAL KARAMAN'DAN AÇIKLAMALAR

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonu galibiyetle bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Beşiktaş'la oynayacakları son maça en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Sezonu tamamlıyoruz, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olsun. Biz Göztepe olarak sahadaki duruşumuzla mücadelemizi vereceğiz. Kim görev alırsa alsın formasının hakkını verecektir" dedi.

👉 ŞAMPİYON 4. KEZ İZMİR'DE BELLİ OLABİLİR

Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

Ligde son haftaya takipçileri Galatasaray'ın averajla, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde giren 81 puanlı Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe maçından alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakadan 3 gün sonra da 18 Mayıs Salı günü aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Daha önce 1975-1976, 2006-2007 ve 2017-2018 sezonu şampiyonlarının İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu.

Ligde 2 puanlık sistemin geçerli olduğu 1975-1976'da son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Trabzonspor, takipçisi Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı 29. haftada Alsancak Stadı'nda Göztepe ile golsüz berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle İzmir'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş'la puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı'nda şampiyonluğa ulaştı.

2017-2018 sezonunda son hafta öncesinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde giren Galatasaray, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada Göztepe'yi Bafetibi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Yenilgiye rağmen 2 gün sonra şampiyonluğunu ilan etti

1999-2000 sezonunda son 2 haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 6 puan önünde giren Galatasaray, 32. haftada 12 Mayıs 2000'de İzmir'de konuk olduğu Altay'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızlı ekip, takipçisi Beşiktaş'ın 14 Mayıs 2000'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesiyle ligde şampiyonluğa ulaştı.

👉 İZMİR'DEKİ SON 2 MAÇI GÖZTEPE KAZANDI

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı. Bu arada İki ekip, yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı. Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

👉FARKLI SKORLAR

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

🏆 KAZANIP GALATASARAY'IN MAÇ SONUCUNU BEKLEMEK İSTİYOR

Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.