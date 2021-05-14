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Son dakika spor haberleri: 'ta Aboubakar krizi! 'Sezon sonu bedelsiz ayrılacak

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'de şampiyonluğun en büyük adayı olan , ligin son haftasında 'ye konuk olacak. Karşılaşmadan farklı glaibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen siyah-beyazlılar, yeni sezon için de kolları sıvamışken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:21
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

'ta çok tartışılan 'ın sakatlığı ve sözleşmesindeki madde konusu, kararları ile yeni bir boyut kazandı. Golcü futbolcu, maçındaki "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 'na sevk edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

Tedbirli olarak ceza kuruluna giden Aboubakar hakkındaki karar cumartesi gününe kadar çıkmazsa, maçında forma giyemeyecek. Kamerunlu futbolcu 2 maç ceza alması halinde ise kupa finalinde 'a karşı da oynayamayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

SON 2 MAÇTA OYNAMAZSA SÖZLEŞMESİ UZAMIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre; bu durum yıldız oyuncunun sözleşmesi açısından çok kritik. Zira şu ana kadar ile 29 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 1 maç daha oynarsa siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesi otomatikman uzuyor. Eğer tecrübeli golcü önümüzdeki 2 maçı kaçırırsa sezon sonunda serbest kalacak ve istediği takımla anlaşabilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Nitekim basında da 'ın sözleşmesinin uzamaması için sakatlığını bahane ederek oynamadığı haberleri sık sık yer buldu. 'tan halen yıllık 1.5 milyon Euro ücret alan futbolcunun daha fazla para kazanabileceği bir kulübe gitmek istediği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

UZARSA BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO

Aboubakar, ile 30. maçına çıkarsa, 1.5 milyon Euro'dan 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek ve kendisini transfer etmek isteyen kulüpler 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini göze alacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

'a Porto'dan gelen ve son olarak deplasmanında forma giyerek bu sezon 29. maçına çıkan bu karşılaşmalarda 16 gol, 5 asistle Beşiktaş'a önemli katkı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Bedelsiz olarak...

, 'deki maçında sakatlanan 'ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise, hala iyileşemeyen golcü futbolcunun maçında da oynamayacağını söylemişti.

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