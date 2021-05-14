Beşiktaş'ta çok tartışılan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı ve sözleşmesindeki madde konusu, TFF kararları ile yeni bir boyut kazandı. Golcü futbolcu, Fatih Karagümrük maçındaki "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ
Tedbirli olarak ceza kuruluna giden Aboubakar hakkındaki karar cumartesi gününe kadar çıkmazsa, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Kamerunlu futbolcu 2 maç ceza alması halinde ise kupa finalinde Antalyaspor'a karşı da oynayamayacak.
SON 2 MAÇTA OYNAMAZSA SÖZLEŞMESİ UZAMIYOR
Yeni Asır'ın haberine göre; bu durum yıldız oyuncunun sözleşmesi açısından çok kritik. Zira şu ana kadar Beşiktaş ile 29 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 1 maç daha oynarsa siyah-beyazlı kulüpteki sözleşmesi otomatikman uzuyor. Eğer tecrübeli golcü önümüzdeki 2 maçı kaçırırsa sezon sonunda serbest kalacak ve istediği takımla anlaşabilecek.