Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş ve G.Saray...

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk oranları güncellendi! ve G.Saray...

Son dakika spor haberleri... 'de bitime bir maç kala ve 'ın puanlarının eşitlenmesi, yarışta nefesleri kesiyor. 'nin de şansının bulunduğu son müsabakalar öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:02
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş ve G.Saray...

'in 41. haftasında 'ın sahasında 'e yenilmesiyle , liderle puanını eşitledi. Son hafta öncesi iki takımın da ligi aynı puanla bitirmesi durumunda genel averaj göz önünde bulundurulacak. de sahasında 'a kaybederek önemli bir fırsattan yararlanamamıştı. Son haftada rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını zora soktu.

Şampiyonluk için iddiası bulunan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için yeni oranlar belirlendi. Buna göre açıklanan yeni rakamlar şöyle:

Beşiktaş - 1.18
Galatasaray - 2.90
Fenerbahçe - 150

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