Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş ve G.Saray...

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'e yenilmesiyle Galatasaray, liderle puanını eşitledi. Son hafta öncesi iki takımın da ligi aynı puanla bitirmesi durumunda genel averaj göz önünde bulundurulacak. Fenerbahçe de sahasında Sivasspor'a kaybederek önemli bir fırsattan yararlanamamıştı. Son haftada rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını zora soktu.

Şampiyonluk için iddiası bulunan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için yeni oranlar belirlendi. Buna göre açıklanan yeni rakamlar şöyle:

Beşiktaş - 1.18

Galatasaray - 2.90

Fenerbahçe - 150

