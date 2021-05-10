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Son dakika haberleri | N'Koudou - maçının kadrosuna alındı! İşte kamp kadrosu

'de bitime artık sayılı günler kaldı. Derbi mağlubiyetiyle yara alan , gözünü maçına çevirdi. Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Kevin N'Koudou'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle derbisini kaçıran Fransız kanat oyuncusu, maçının kadrosuna alındı. İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:07
Son dakika BJK haberleri | N'Koudou Beşiktaş - Karagümrük maçının kadrosuna alındı! İşte kamp kadrosu

'de bitime artık sayılı günler kaldı. Derbi mağlubiyetiyle yara alan , gözünü maçına çevirdi.

Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Kevin N'Koudou'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle derbisini kaçıran Fransız kanat oyuncusu, maçının kadrosuna alındı.

3 İSİM YOK!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Gökhan Töre'nin yanı sıra kart cezalısı Atiba da kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu;

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