Son dakika BJK haberleri | N'Koudou Beşiktaş - Karagümrük maçının kadrosuna alındı! İşte kamp kadrosu

Spor Toto Süper Lig'de bitime artık sayılı günler kaldı. Derbi mağlubiyetiyle yara alan Beşiktaş, gözünü Fatih Karagümrük maçına çevirdi.
Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi Kevin N'Koudou'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Fransız kanat oyuncusu, Karagümrük maçının kadrosuna alındı.
3 İSİM YOK!
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Gökhan Töre'nin yanı sıra kart cezalısı Atiba da kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu;