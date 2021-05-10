Rosier’den mehter marşı

Valentın Rosier, sosyal medyasından derbi için hem öz eleştiri yaptı hem taraftarlara umut dağıttı. Fransız sağ bek, “En iyi oyunumuz değildi. Bize tekrar inanın, 2 maçımız kaldı ve hepsini kazanacağız” yazdı. Valentin Rosier bir gönderisinde de fon müzik olarak mehter marşını kullandı.
Valentın Rosier, sosyal medyasından derbi için hem öz eleştiri yaptı hem taraftarlara umut dağıttı. Fransız sağ bek, "En iyi oyunumuz değildi. Bize tekrar inanın, 2 maçımız kaldı ve hepsini kazanacağız" yazdı. Valentin Rosier bir gönderisinde de fon müzik olarak mehter marşını kullandı.