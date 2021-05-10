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Rosier’den mehter marşı

Valentın Rosier, sosyal medyasından derbi için hem öz eleştiri yaptı hem taraftarlara umut dağıttı. Fransız sağ bek, “En iyi oyunumuz değildi. Bize tekrar inanın, 2 maçımız kaldı ve hepsini kazanacağız” yazdı. bir gönderisinde de fon müzik olarak mehter marşını kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Rosier’den mehter marşı
Valentın Rosier, sosyal medyasından derbi için hem öz eleştiri yaptı hem taraftarlara umut dağıttı. Fransız sağ bek, "En iyi oyunumuz değildi. Bize tekrar inanın, 2 maçımız kaldı ve hepsini kazanacağız" yazdı. bir gönderisinde de fon müzik olarak mehter marşını kullandı.
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