Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

Geçen sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 23 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 23 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Kanadalı santrfor, performansıyla maşallah dedirtip değerini iki katından fazla yükseltti. Sezon başında 4 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcu şu an 9 milyon euro'ya çıktı.
TALİPLERİ ARTIYOR
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i Premier Lig'den iki kulüp radarına aldı.
90Min'in habere göre, bu sezon Beşiktaş'ta attığı gollerle gözleri üzerine çeken 26 yaşındaki golcüyle Londra'nın iki önemli kulübü Tottenham ve West Ham ilgileniyor.
TOTTENHAM MI WEST HAM MI?
Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Tottenham'da Harry Kane'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Londra temsilcisi hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Cyle Larin'i transfer etmekte istekli.
Ancak Larin ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Tottenham değil. Londra'nın bir başka kulübü West Ham da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Cyle Larin transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü.