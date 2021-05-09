Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

90Min'in habere göre, bu sezon Beşiktaş 'ta attığı gollerle gözleri üzerine çeken 26 yaşındaki golcüyle Londra'nın iki önemli kulübü Tottenham ve West Ham ilgileniyor.

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Tottenham'da Harry Kane'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Londra temsilcisi hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Cyle Larin 'i transfer etmekte istekli.

Ancak Larin ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Tottenham değil. Londra'nın bir başka kulübü West Ham da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Cyle Larin transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü.