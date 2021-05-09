Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

Son dakika transfer haberleri: 'ın yıldızı 'e 2 dev talip

Son dakika transfer haberleri: 'de şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından Beşiktaş'ta bireysel performanslar dikkat çekmeye devam ediyor. Geçen sezonu 'da kiralık olarak geçiren , bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlılara hayat veriyor. Larin'in performansı dev kulüplerin de dikkatini çekti. İşte o takımlar ve transferde son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 17:20
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

Geçen sezon ekibi Zulte Waregem'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon 'ta 42 maçta 23 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

Kanadalı santrfor, performansıyla maşallah dedirtip değerini iki katından fazla yükseltti. Sezon başında 4 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcu şu an 9 milyon euro'ya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

TALİPLERİ ARTIYOR

'ın Kanadalı golcüsü Cyle 'i Premier Lig'den iki kulüp radarına aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

90Min'in habere göre, bu sezon 'ta attığı gollerle gözleri üzerine çeken 26 yaşındaki golcüyle Londra'nın iki önemli kulübü Tottenham ve West Ham ilgileniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

TOTTENHAM MI WEST HAM MI?

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Tottenham'da Harry Kane'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Londra temsilcisi hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Cyle 'i transfer etmekte istekli.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

Ancak ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Tottenham değil. Londra'nın bir başka kulübü West Ham da oyuncuyu markaja aldı. 50 milyon euro'ya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euro'ya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Cyle Larin transferiyle gol yollarını güçlendirmeyi hedefliyor. Larin ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Larin'e 2 dev talip

2018'in Ocak ayında Orlando City'den 'a transfer olan Cyle 'in sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

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