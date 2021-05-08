Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri | İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

Son dakika spor haberleri | İşte ve 'ın kalan maçları!

'de 40. hafta sona erdi. 10 maçın aynı anda oynandığı haftada, şampiyonluk adaylarından sahasında 'ı ağırlarken, 'ne konuk oldu. Derbide kazanan taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar olurken Fenerbahçe de son saniyede kazandı ve hata yapmadı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk hesapları iyice karıştı. İşte ve Fenerbahçe'nin puanları ve kalan maçları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:37
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