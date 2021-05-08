Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta sona erdi. 10 maçın aynı anda oynandığı haftada, şampiyonluk adaylarından Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, Fenerbahçe Ankaragücü'ne konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta sona erdi. 10 maçın aynı anda oynandığı haftada, şampiyonluk adaylarından Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, Fenerbahçe Ankaragücü'ne konuk oldu.
Derbide kazanan taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar olurken Fenerbahçe de son saniyede kazandı ve hata yapmadı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk hesapları iyice karıştı.
İşte Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanları ve kalan maçları...
BEŞİKTAŞ (81 PUAN)
FENERBAHÇE (79 PUAN)
Kayserispor
GALATASARAY (78 PUAN)
Yeni Malatyaspor