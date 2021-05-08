Atiba: ‘Fazlasını yapmak gereksiz’

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, zorlu sınav öncesi takım arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kanadalı tecrübeli orta saha oyuncusu “Daha önce de şampiyonluğu kovalayıp kaybettiğimiz dönemler oldu. Yarın kaybetme lüksümüz yok. Tüm sezon boyunca oynadığımız futbolu tekrar etmemiz bile bizim için yeter. Fazlasına gerek yok” diye konuştu.
Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, zorlu sınav öncesi takım arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kanadalı tecrübeli orta saha oyuncusu "Daha önce de şampiyonluğu kovalayıp kaybettiğimiz dönemler oldu. Yarın kaybetme lüksümüz yok. Tüm sezon boyunca oynadığımız futbolu tekrar etmemiz bile bizim için yeter. Fazlasına gerek yok" diye konuştu.