Haberler Beşiktaş Atiba: ‘Fazlasını yapmak gereksiz’

: ‘Fazlasını yapmak gereksiz’

Beşiktaş kaptanı , zorlu sınav öncesi takım arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kanadalı tecrübeli orta saha oyuncusu “Daha önce de şampiyonluğu kovalayıp kaybettiğimiz dönemler oldu. Yarın kaybetme lüksümüz yok. Tüm sezon boyunca oynadığımız futbolu tekrar etmemiz bile bizim için yeter. Fazlasına gerek yok” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Atiba: ‘Fazlasını yapmak gereksiz’
Beşiktaş kaptanı , zorlu sınav öncesi takım arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kanadalı tecrübeli orta saha oyuncusu "Daha önce de şampiyonluğu kovalayıp kaybettiğimiz dönemler oldu. Yarın kaybetme lüksümüz yok. Tüm sezon boyunca oynadığımız futbolu tekrar etmemiz bile bizim için yeter. Fazlasına gerek yok" diye konuştu.
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