Beşiktaşlı futbolculardan Ahmet Nur Çebi'ye Galatasaray derbisi sözü!

Beşiktaş'ta yaklaşan derbi öncesi tüm camia kenetlenirken, Başkan Ahmet Nur Çebi de takım üzerindeki motivasyon turlarını artırdı. Sık sık Ümraniye'ye giderek antrenmanları izleyen ve oyunculara moral veren başkan, dün de yine iş başındaydı. Antrenman sonrası, teknik heyet ve oyunculara kısa bir konuşma yapan Beşiktaş'ın 1 numarası, oyunculardan şampiyonluk sözü aldı. "Bu sezon gösterdiğiniz performans tüm Beşiktaşlıların göğsünü kabarttı. Rakip takımların taraftarları bile bizim şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyor" diyerek konuşmaya başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti:

Her futbolseverin gönlünde zaten şampiyon oldunuz. Artık iş sadece bunu resmileştirmeye kaldı. Bizi bu ligde yenecek takım yok. Galatasaray'ı da yenin, işi bitirelim. Sizden tüm Beşiktaşlılar için şampiyonluk sözü istiyorum. Bu sözü bana veriyor musunuz?

Başkanın bu sözleri sonrası tesisler coşkulu sloganlar ile inlerken siyah-beyazlı oyuncular başta kaptan Atiba olmak üzere "Bu arma için, emeklerimiz, Beşiktaş camiası için şampiyonluğu alacağız. Söz veriyoruz" diyerek yemin ettiler. Çebi'nin bu konuşma sonrası Sergen Yalçın'la da takımın durumu hakkında kısa bir konuşma yaptığı bildirildi.



