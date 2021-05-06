Thelin’den yeşil ışık

Yalçın’ın yeni sezonda düşündüğü isimler arasında yer alan Isaac Thelin, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı. İsveçli oyuncu ülkesinde verdiği röportajda, “Transfer, bende biten bir şey değil. Yine de yeni bir sözleşme istiyorum. Dediğim gibi bir yılım kaldı ama başka kulüplerle kontrat imzalamak da güzel olur. Kiralık değil, kalıcı transferi arzuluyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı.
Yalçın'ın yeni sezonda düşündüğü isimler arasında yer alan Isaac Thelin, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. İsveçli oyuncu ülkesinde verdiği röportajda, "Transfer, bende biten bir şey değil. Yine de yeni bir sözleşme istiyorum. Dediğim gibi bir yılım kaldı ama başka kulüplerle kontrat imzalamak da güzel olur. Kiralık değil, kalıcı transferi arzuluyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.