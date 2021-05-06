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Thelin’den yeşil ışık

Yalçın’ın yeni sezonda düşündüğü isimler arasında yer alan , Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı. İsveçli oyuncu ülkesinde verdiği röportajda, “Transfer, bende biten bir şey değil. Yine de yeni bir sözleşme istiyorum. Dediğim gibi bir yılım kaldı ama başka kulüplerle kontrat imzalamak da güzel olur. Kiralık değil, kalıcı transferi arzuluyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Thelin’den yeşil ışık
Yalçın'ın yeni sezonda düşündüğü isimler arasında yer alan , Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. İsveçli oyuncu ülkesinde verdiği röportajda, "Transfer, bende biten bir şey değil. Yine de yeni bir sözleşme istiyorum. Dediğim gibi bir yılım kaldı ama başka kulüplerle kontrat imzalamak da güzel olur. Kiralık değil, kalıcı transferi arzuluyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.
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