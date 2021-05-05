Cyle Larin: Savaşacağız!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin, cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisini kazanmak ve şampiyon olmak istediklerini söyledi. Dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Larin, 8 Mayıs'ta oynanacak derbi ile ilgili, "Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. G.Saray maçında da bunu göreceksiniz. Öz güveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz. bunu başaracak inançtayız" diye konuştu.

Süper Lig'de gol krallığından çok şampiyonluğu önemsediğini söyleyen Kanadalı oyuncu, "Umarım gol krallığını elde ederim. Böyle oynamaya devam ettikçe ben de gol fırsatı bulacağım. Benim için gol krallığından ziyade şampiyonluk önemli. Bunun için elimden geleni yapacağım ve gol atmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu. İsminin transfer gündeminde olmasıyla ilgili konuşan Cyle Larin, "Bu sezonki performansımdan sonra ilgi olması normal. Tek düşüncem şu anda şampiyonluk. Zamanı gelince transfer konusunda gelişmeler olacaktır ama şu anda şampiyonluğa odaklandık" ifadelerini kullandı.

KRİTİK MAÇLARI İYİ OYNUYORUZ

Şampiyonluğa giden kritik maçları iyi oynadıklarını söyleyen Larin, "Kısa sürede çok maç oynadık ve çok enerji harcadık. Şampiyonluğa giden yolun ne olduğunu, nasıl maçlar kazanılmasını biliyoruz. Şampiyonluğa ulaşana dek de bunu yaparak savaşmaya devam edeceğiz. Fizik olarak geliştiğimiz söyleyebilirim" diye konuştu.

SEVİLMEK ÇOK GÜZEL

Bir kız çocuğuna isminin verilmesi ile ilgili Larin, "Birileri benim ismimi çocuklarına verdiği zaman bu durum beni mutlu ediyor, ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gençken birçok futbolcunun ismini duyunca onlar gibi olmak isterdim. Eğer ben bir isim düşünecek olsaydım, bu Drogba olurdu" dedi.

ABOUBAKAR POZİTİF ETKİLİYOR

VİNCENT Aboubakar ile oynamanın kendi oyununu da iyi etkilediğini söyleyen Larin, "Aboubakar oynadığı zaman beni pozitif anlamda etkiliyor. Onun olmadığı zamanlarda da farklı oyun oluyor. Olması sahada işleri kolaylaştırıyor. Son maçta golün ardından yaptığım hareket maçın bittiği anlamındaydı, umarım ligin bittiği anlamına gelecek hareketi de yaparız" dedi.

İDOLÜM DROGBA

DİDİER Drogba'yı kendine örnek aldığını söyleyen Kanadalı golcü, sahadaki oyundan zevk aldığını söyleyerek, "Benim futbol futboldaki örnek aldığım isim Drogba. Çocukken nasıl oynadığını izledim. Saha dışında da çok mutluyuz ve bu da oyuna yansıyor" diye konuştu.

SERGEN YALCIN ÖZGÜRLÜK VERDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyle bahseden, 26 yaşındaki futbolcu Cyle Larin, "Bana öz güven verdi. Sevdiğim için yapmamı sağladı. Saha içinde, sol kanatta ve forvet hattında bana özgürlük verdi. Bana inandı ben de işimi yaptım. Kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp'tan daha iyi oynar. Hücum oynuyoruz ve bu durum da bize özgüven veriyor. En iyi yaptıklarımızı sahada yapmamızı istiyor. Özgüvenden bahsettiğim bu" yorumunu yaptı.

ATİBA ADETA BABA GİBİ

Atiba Hutchinson'ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Larin, "Atiba tabii ki benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Buraya gelmemde yardımcı oldu. Doğru kararı verdiğimi de düşünüyorum. Saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatımın her alanında etkisi var" yorumunu yaptı.