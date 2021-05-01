Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Hatayspor maçında erken gol!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Son 4 maçta 7 puan alması şampiyonluk için yeterli olacak siyah-beyazlılar karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçti.

Sol taraftar Ghezzal'ın kullandığı kornere ters bir vuruş yapan Akintola meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Bu gol Beşiktaş'ın bu sezon attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

KENDİ KALESİNE EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Akintola'nın golü ile Hatayspor bu sezon kendi kalesini 5 kez havalandırarak Süper Lig'de bu alanda zirvede yer aldı.

İŞTE GOL POZİSYONU:

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.