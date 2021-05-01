Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Hatayspor maçında erken gol!

Son dakika spor haberi: - maçında erken gol!

Son dakika - maçı haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş sahasında ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın 2. dakikasında Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş - Hatayspor maçında atılan bu gol siyah-beyazlıların bu sezon attığı en erken gol olarak da kayıtlara geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:52 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:59
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Hatayspor maçında erken gol!

'in 39. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Son 4 maçta 7 puan alması şampiyonluk için yeterli olacak siyah-beyazlılar karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçti.

Sol taraftar Ghezzal'ın kullandığı kornere ters bir vuruş yapan Akintola meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Bu gol Beşiktaş'ın bu sezon attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

KENDİ KALESİNE EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Akintola'nın golü ile Hatayspor bu sezon kendi kalesini 5 kez havalandırarak 'de bu alanda zirvede yer aldı.

İŞTE GOL POZİSYONU:

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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