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Asın bayrakları!

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden , attığı twette “Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Asın bayrakları!

Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri olan 'dan taraftarın şampiyonluk heyecanını yükselten bir mesaj geldi. Fransız eski futbolcu sosyal medyadan şampiyonluk meşalesini yaktı. Beşiktaş, 'yi 3-2'lik skorla yendi, en yakın takipçisi ise deplasmanında 2 puan kaybetti. Alınan bu sonuçlarla , liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak puan farkını 5'e çıkardı. Kartal, rakiplerine bakmaksızın 7 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Nouma da eski takım arkadaşı 'ın puan vermeyeceğini ifade etti. attığı tweette, "Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi. Bu tweet kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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