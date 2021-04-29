Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sonrasında önce Ljajic'in sonra da Atiba'nın ağlara giden topları var. İkisine de hakemler gol kararı vermedi. İkisi de doğru VAR kararlarına takıldı.

Beşiktaş ikinci yarıya da aynı tempoda ve yine kaleye şutlar atarak başladı. Ama skor avantajına sahipken alınan riskler aşırıydı. Ve bu arada maçın dönüm noktası yaşandı. Maçın en net pozisyonuna Samudio girdi, Ersin'in yapabileceği tek şey açıyı daraltmaktı. Onu iyi yaptı, şansı da yardım edince kafasına çarpan top kornere gitti.