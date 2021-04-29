Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri: - maçını değerlendirdi

'in 38. haftasında lider , Çaykur 'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik virajdan kayıpsız döndü. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle mecburi rotasyona giden , N'Koudou, Ghezzal, ve 'nin attığı gollerle sonuca gitti. Teknik direktör , Rosier'in cezası nedeniyle sağ bek mevkisinde 'e görev verdi. Yazarı , mücadeleyi değerlendirirken Ghezzal, Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz'e övgülerde bulundu. Öte yandan Üründül, Rizespor'da 'nın frikik golüne ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:41
Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

'u deplasmanda 3-2 mağlup eden zirve yarışında önemli bir 3 puanı cebine koydu. Beşiktaş'ın gollerini N'Koudou, Ghezzal, ve attı. Karadeniz ekibinin golleri ise ve Dokovic'ten geldi.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yazarı , - maçını değerlendirdi. Usta yazar, futbolcuların performansını değerlendirirken 'nın frikik golü ve hemen ardından gelen golün son bölümde siyah-beyazlıları stres altına soktuğunu ifade etti.

İşte o yazı...

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ömer Üründül: çok kritik Rize deplasmanında mükemmel bir ilk yarı sergiledi. Takım halinde hırslı futbolular, yüksek tempoyla çok adamlı hücum girişimleri ilk 10 dakikada kaleyi bulan dört şut, sonrasında sahneye çıkan Ghezzal'ın müthiş bir aksiyonu sonucu N'Koudou'ya al da at demesi...

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sonrasında önce Ljajic'in sonra da Atiba'nın ağlara giden topları var. İkisine de hakemler gol kararı vermedi. İkisi de doğru VAR kararlarına takıldı.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

ikinci yarıya da aynı tempoda ve yine kaleye şutlar atarak başladı. Ama skor avantajına sahipken alınan riskler aşırıydı. Ve bu arada maçın dönüm noktası yaşandı. Maçın en net pozisyonuna Samudio girdi, Ersin'in yapabileceği tek şey açıyı daraltmaktı. Onu iyi yaptı, şansı da yardım edince kafasına çarpan top kornere gitti.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

'den sonra gecenin yıldızı Ghezzal'dan bir asist, bir de harika gol izledik. Ama her zaman yeri geldikçe vurguladığım gibi futbol ilginç bir oyun. Maç rölantide, farklı skorda yoğunlaşmışken önce İsmail'den mükemmel bir frikik golü geldi. Hemen sonrasında bir gol daha ve büyük stres altında son altı dakikayı bitirdi.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

takım halinde başarılıydı. Gecenin yıldızı Ghezzal'dan sonra en çok 'yi beğendim. Yapısına uygun gizli santrfor rolünde devamlı hareket ederek çok başarılı icraatlar yaptı. Arkadaşlarına alanlar yarattı. Ve de çok güzel gol attı.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ljajic bu sezon ilk defa dün gece yere sağlam bastı. Josef eski formunu yakalamış gözüktü.

Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül Rizespor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"SON 2 HAFTADA ROSIER'DEN ÇOK DAHA İYİ"
Bana göre Dorukhan da son iki haftadaki Rosier'den sağ bekte çok daha iyi performans gösterdi. Dünkü 3 puanla hafta sonu Hatay ile final maçına çıkacak. Ama çok da kolay olmayacak.

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