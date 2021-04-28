Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Son dakika Beşiktaş haberleri... lideri Beşiktaş, deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:38
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş, 'in 38. haftasında bu akşam 'a konuk olacak. 'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligin 37. haftasında 'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

WELINTON OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Welinton, karşılaşmada görev alabilecek. Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.

ROSIER VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan ve akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki maçlarının yanı sıra ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

3 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki maçı öncesi , ve 'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

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