Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

WELINTON OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Welinton, karşılaşmada görev alabilecek. Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.

ROSIER VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

3 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.