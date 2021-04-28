Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan siyah-beyazlıların gollerini 16'da N'Koudou, 57'de Gökhan Töre ve 75'te Rachid Ghezzal kaydetti.

RİZE MUCİZEYİ BAŞARAMADI!

3-0'dan sonra canlanan Rizespor, 87'de İsmail Köybaşı ve 89'da Djokovic'le skoru 3-2'ye getirse de son bölümde beraberliği bulamayarak sahadan puansız ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

1'inci dakikada N'Koudou rakiplerinden kurtulduktan sonra ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan iki hamlede kontrol etti.



2'nci dakikada Ljajic'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan son anda çelmeyi başardı.



5'inci dakikada sağ kanatta Ghezzal'ın pası ile topu önünde bulan Gökhan Töre, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Gökhan bu şutta da gole izin vermedi.



10'uncu dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası yayının hemen solunda topla buluşan Ljajic'in kaleye gönderdiği sert şut üstten dışarıya çıktı.



14'üncü dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu Gökhan yatarak kontrol etti.



16'ncı dakikada Ghezzal sağ kanattan rakiplerinden sıyrılıp son çizgiye indi ve topu altıpasın hemen önündeki N'Koudou'ya çıkardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



17'nci dakikada sağ kanattan Gökhan'ın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Ljajic ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak Ağlarla buluştu ancak VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.



28'inci dakikada Atiba'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Ljajic'in kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



33'üncü dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşan Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



38'inci dakikada sağ kanattan Remy'in penaltı noktası üzerine pasında topla buluşan Talbi'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.



44'üncü dakikada Souza'nın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Vida pasını altıpasın hemen solundaki Atiba'ya aktardı ve onun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Vida'nın topa elle müdahalesi gerekçesiyle gol iptal edildi.



49'uncu dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.



51'inci dakikada Ljajic'in ceza sahası sağ çaprazından aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



55'inci dakikada sağ kanattan Remy'in penaltı noktasının gerisine pasında Samudio bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ancak Ersin zamanında kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



57'nci dakikada Welinton'un uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-2.



59'uncu dakikada Remy'in ceza sahası sağından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.



75'inci dakikada Ljajic'in pasında topu alan Ghezzal ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.



87'nci dakikada ceza sahası yayının hemen sağından kazanılan serbest vuruşta İsmail'in doğrudan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.



89'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Moroziuk'un altıpasa ortasına iyi yükselen Djokovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.