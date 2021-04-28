Rizespor Beşiktaş maçında Beşiktaş'tan imalı VAR paylaşımı

Süper Lig 38. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Gökhan Töre 57. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.



TÖRE'DEN KLAS GOL



Topla sağ kanatta buluşan Gökhan Töre süratle rakip ceza sahasına girdi, dar açıdan şık bir plase vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturmayı başardı.









Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...



Bu gol sonrası siyah beyazlı ekibin resmi twitter hesabından imalı bir VAR paylaşımı geldi. Paylaşımda Ljajic'in ofsayt gerekçesiyle 18. dakikada ve Atiba'nın elle oynama gerekçesiyle 44. dakikada iptal edilen gollerine atıfta bulunarak "Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi" denildi.

İşte o paylaşım: