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Rizespor maçında 'tan imalı paylaşımı

Ç. Rizespor - arasında oynanan . hafta mücadelesinde siyah beyazlı ekip, 'nin 57. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a getirerek rahatlarken 'tan imalı bir paylaşım geldi. İşte Rizespor Beşiktaş maçında gelen 2. dol sonrası Beşiktaş'ın tepkisi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:10
Rizespor Beşiktaş maçında Beşiktaş'tan imalı VAR paylaşımı

. hafta maçında deplasmanına konuk olan 'ta 57. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

TÖRE'DEN KLAS GOL

Topla sağ kanatta buluşan Gökhan Töre süratle rakip ceza sahasına girdi, dar açıdan şık bir plase vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturmayı başardı.




Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...

Bu gol sonrası siyah beyazlı ekibin resmi twitter hesabından imalı bir paylaşımı geldi. Paylaşımda 'in ofsayt gerekçesiyle 18. dakikada ve 'nın elle oynama gerekçesiyle 44. dakikada iptal edilen gollerine atıfta bulunarak "Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi" denildi.

İşte o paylaşım:

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