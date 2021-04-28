Haberler Beşiktaş Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI

lideri Beşiktaş, 38. hafta maçında Rizespor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Beşiktaş, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. yönetimindeki Rizespor da Beşiktaş'ı yenerek sükse yapmayı hedefliyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:59
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı CANLI

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lider Beşiktaş, 38. hafta maçında Rizespor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik virajı aşmak istiyor.


👉RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Ç.RİZESPOR: , , , Talbi, , , , , Michalak, , .

BEŞİKTAŞ: Ersin, , , , N'Sakala, , Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

📺 RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

👉ÇAYKUR RİZESPOR 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

👉BEŞİKTAŞ, RİZE'DEKİ SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

SON DAKİKA