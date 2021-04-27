Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi takımı kenetledi! "Geri dönüş yok!"

Son dakika spor haberi: 'ta Ahmet Nur Çebi takımı kenetledi! "Geri dönüş yok!"

Son dakika spor haberi: Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı kenetlemeye devam ediyor. Çebi, “Buralara ne zorluklarla geldiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz size her zaman inandık ve güvendik. Bundan sonra da geri dönüş yok. Şampiyonluk için yüreğinizi ortaya koyacağınızdan eminim!” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi takımı kenetledi! "Geri dönüş yok!"

'ta tüm camia şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Üst üste iki maçta berabere kalarak kaybedilen 4 puanın ardından alınan galibiyeti, bozuk olan moralleri yeniden yerine getirdi. 7 eksik oyuncuyla maçına çıkan siyah-beyazlılar 3-1'lik skorla net bir galibiyet alırken, teknik direktör da maç sonu yaptığı açıklamada, "Kimse heveslenmesin. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" diyerek oyuncularına ne kadar güvendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ VAR

Sergen Yalçın gibi Başkan Çebi de aynı şekilde teknik heyet ve oyuncularına olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. En son 'de takımla bir araya gelen Başkan Çebi, "Sezon başında puanlar kaybettiğimizde bizim için ilk 5'e bile giremez diyorlardı. Ama biz size her zaman inandık, güvendik. Çünkü iyi oyuncular olduğunuzu biliyorduk. Şu anda lideriz. Çok büyük bir avantajımız var, bu saatten sonra geri dönüş yok. Şampiyonluk için yüreğinizi ortaya koyun" ifadelerini kullandı.

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