Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi takımı kenetledi! "Geri dönüş yok!"

Beşiktaş'ta tüm camia şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Üst üste iki maçta berabere kalarak kaybedilen 4 puanın ardından alınan Kayserispor galibiyeti, bozuk olan moralleri yeniden yerine getirdi. 7 eksik oyuncuyla Kayseri maçına çıkan siyah-beyazlılar 3-1'lik skorla net bir galibiyet alırken, teknik direktör Sergen Yalçın da maç sonu yaptığı açıklamada, "Kimse heveslenmesin. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" diyerek oyuncularına ne kadar güvendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ VAR



Sergen Yalçın gibi Başkan Çebi de aynı şekilde teknik heyet ve oyuncularına olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. En son Ümraniye'de takımla bir araya gelen Başkan Çebi, "Sezon başında puanlar kaybettiğimizde bizim için ilk 5'e bile giremez diyorlardı. Ama biz size her zaman inandık, güvendik. Çünkü iyi oyuncular olduğunuzu biliyorduk. Şu anda lideriz. Çok büyük bir avantajımız var, bu saatten sonra geri dönüş yok. Şampiyonluk için yüreğinizi ortaya koyun" ifadelerini kullandı.