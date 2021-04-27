Haberler Beşiktaş Salih Özcan’dan yeşil ışık!

’dan yeşil ışık!

'da  ve forması giyen transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Salih Özcan’dan yeşil ışık!
'da ve forması giyen transfer söylentilerine açıklık getirdi. 'ın peşinde olduğu 'ün 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih, "Köln, takımda kalmam ve sözleşmeyi uzatmak için sezon başında teklif yaptı. Ben de bu sezon sonuna kadar oynamak istedim. Transfer teklifleri geldiği doğru, bunlara menajerlerim bakıyor. Sezon sonunda oturup teklifleri konuşacağız. evde izliyorum. Özellikle de derbi maçları heyecanlı oluyor" dedi.
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