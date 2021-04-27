Salih Özcan’dan yeşil ışık!

Bundesliga'da FC Köln ve U21 Alman Milli Futbol Takımı forması giyen Salih Özcan transfer söylentilerine açıklık getirdi. Beşiktaş'ın peşinde olduğu Köln'ün 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih, "Köln, takımda kalmam ve sözleşmeyi uzatmak için sezon başında teklif yaptı. Ben de bu sezon sonuna kadar oynamak istedim. Transfer teklifleri geldiği doğru, bunlara menajerlerim bakıyor. Sezon sonunda oturup teklifleri konuşacağız. Süper Ligi evde izliyorum. Özellikle de derbi maçları heyecanlı oluyor" dedi.