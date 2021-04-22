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Son dakika spor haberleri: 'a 'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

'de şampiyonluğu kovalayan lider , bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, 10 numara mevkisi için kolları sıvadı. , 'da 12 gol 14 asistle ligi kasıp kavuran ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:25
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

Hücuma dönük orta saha mevkisinden bu sezon istenen verimi alamayan 'ta gözler 10 numara transferine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

Adem Ljajic ve Bernard Mensah'ın formunu bir türlü yakalayaması teknik direktör 'ı sezon içinde farklı arayışlara itti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı 10 numarayı 'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

ROBERT ZULJ HAREKATI!
Kara-, Bundesliga 2 ekiplerinden Bochum'da forma giyen Robert Zulj için devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

LİGİ KASIP KAVURDU!
Bu sezon gösterdiği performansla ligi kasıp kavuran Zulj, 27 maçta forma giydi ve 12 gol, 14 asist kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

2023 yılına kadar Bochum ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

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