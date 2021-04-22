Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

Hücuma dönük orta saha mevkisinden bu sezon istenen verimi alamayan Beşiktaş'ta gözler 10 numara transferine çevrildi.
Hücuma dönük orta saha mevkisinden bu sezon istenen verimi alamayan Beşiktaş'ta gözler 10 numara transferine çevrildi.
Adem Ljajic ve Bernard Mensah'ın formunu bir türlü yakalayaması teknik direktör Sergen Yalçın'ı sezon içinde farklı arayışlara itti.
Kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu.
ROBERT ZULJ HAREKATI!
Kara-Kartal, Bundesliga 2 ekiplerinden Bochum'da forma giyen Robert Zulj için devreye girdi.
LİGİ KASIP KAVURDU!
Bu sezon gösterdiği performansla ligi kasıp kavuran Zulj, 27 maçta forma giydi ve 12 gol, 14 asist kaydetti.
2023 yılına kadar Bochum ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.