Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Almanya'dan 10 numara! Ligi kasıp kavurdu

ROBERT ZULJ HAREKATI! Kara- Kartal , Bundesliga 2 ekiplerinden Bochum'da forma giyen Robert Zulj için devreye girdi.

LİGİ KASIP KAVURDU! Bu sezon gösterdiği performansla ligi kasıp kavuran Zulj, 27 maçta forma giydi ve 12 gol, 14 asist kaydetti.

2023 yılına kadar Bochum ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.