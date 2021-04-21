Haberler Beşiktaş Hocadan 3 değişiklik

Hocadan 3 değişiklik

, maçına göre 1’i zorunlu değişiklik olmak üzere 3 farklı isme görevlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Hocadan 3 değişiklik
Siyah-beyazlı takımda teknik direktör , ligdeki son MKE maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Yalçın, karşısında savunmanın solunda 'ın yerine N'Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N'Koudou'nun yerine Aboubakar'a formayı verdi. Beşiktaş sahaya, , , , , N'Sakala, , , Dorukhan Toköz, , , Aboubakar ilk 11'iyle çıktı. sakatlanıp çıkarken, N'Sakala orta halli bir performans sergiledi. Dorukhan Toköz de halefi Oğuzhan'dan fazla varlık gösteremedi.
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