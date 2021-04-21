Hocadan 3 değişiklik

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Sivasspor karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N'Koudou'nun yerine Aboubakar'a formayı verdi. Beşiktaş sahaya, Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Larin, Aboubakar ilk 11'iyle çıktı. Abou sakatlanıp çıkarken, N'Sakala orta halli bir performans sergiledi. Dorukhan Toköz de halefi Oğuzhan'dan fazla varlık gösteremedi.