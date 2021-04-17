Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

Son dakika spor haberi: Usta yazardan - maçı sonrası olay sözler!

Son dakika haberleri... 'in 35. haftasında sahasında 'nü ağırlayan lider Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. yazarı de karşılaşmayı değerlendirirken, 'la ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 08:34
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

BÜLENT TİMURLENK - KAÇINILMAZ SON

Atiba kenardan Cenk'in formasını isteyip boş tribünlere ya da ekran başındaki milyonlara gösterdiğinde hem sevinci hem de hüznü bir arada yaşıyordu. Aboubakar sakatken Cenk'in de sezonu kapatmış olması sadece santrfor eksikliği değil birden fazla taşın yerinden oynaması demekti. Ghezzal da yokken Kasımpaşa maçında yaşananlar dün gibi... Ama Ghezzal varken Beşiktaş süper kahramanın sırtında uçan bir takım.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

Larin santrfora geçince sol kanatta forma alan N'Koudou'nun maçın başında kaçırdığı penaltı laubalilik... Önce penaltıyı atacak Larin'den ısrarla topu aldı ve ardından ortaya değil direk dibine Panenka vuruşu yaptı. Mümkünse bu dünyada Panenka vuruşunu Sergio Ramos'tan başkası yapmasın.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

Erken gol 'ın işini kolaylaştıracaktı. İşte tam da bu yüzden devre biterken Kulusic'in kendi kalesine attığı gol soyunma odasına giden Beşiktaş'ta mentol etkisi yarattı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

O etkinin devamında bu sefer Rosier'in kaliteli ortasından yine Kulusic'in kendi kalesine attığı golle iki farkı buldular. Oğuzhan'ın sezonu kapatacak kadar ciddi sakatlığı sonrası 17'de oyuna giren Mensah'ın 84'te kenara gelmesi, N'Koudou-Töre değişikliği 'ın sahada kimlerden memnun olmadığının belgesi...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

Uzun zaman sonra formayı alan Rıdvan önündeki N'Koudou'nun verimsizliğinden hücuma da destek veremedi. Son iki sezonda 6 penaltı yaptıran Welinton'ın 7'nciyi yaptırması da 'nü oyuna döndürdü.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

Hikmet Karaman'ın takımı haftalardır her maçı son dakikaya kadar kovalayan bir yapıya sahip. Son 15'te orta sahadaki ritmini kaybeden 'ta kenardan gelenler oyuna katkı vermeyince "Beşiktaş için sürpriz son" kaçınılmaz oldu. şampiyonluk yarışında Galatasaray'a büyük bir darbe vurmuştu. Bir benzerini deplasmanda Beşiktaş'a yaşattı.

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