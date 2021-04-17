Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

BÜLENT TİMURLENK - KAÇINILMAZ SON

Atiba kenardan Cenk'in formasını isteyip boş tribünlere ya da ekran başındaki milyonlara gösterdiğinde Beşiktaş hem sevinci hem de hüznü bir arada yaşıyordu. Aboubakar sakatken Cenk'in de sezonu kapatmış olması sadece santrfor eksikliği değil birden fazla taşın yerinden oynaması demekti. Ghezzal da yokken Kasımpaşa maçında yaşananlar dün gibi... Ama Ghezzal varken Beşiktaş süper kahramanın sırtında uçan bir takım.