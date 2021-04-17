Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası olay sözler!

BÜLENT TİMURLENK - KAÇINILMAZ SON
Atiba kenardan Cenk'in formasını isteyip boş tribünlere ya da ekran başındaki milyonlara gösterdiğinde Beşiktaş hem sevinci hem de hüznü bir arada yaşıyordu. Aboubakar sakatken Cenk'in de sezonu kapatmış olması sadece santrfor eksikliği değil birden fazla taşın yerinden oynaması demekti. Ghezzal da yokken Kasımpaşa maçında yaşananlar dün gibi... Ama Ghezzal varken Beşiktaş süper kahramanın sırtında uçan bir takım.
Larin santrfora geçince sol kanatta forma alan N'Koudou'nun maçın başında kaçırdığı penaltı laubalilik... Önce penaltıyı atacak Larin'den ısrarla topu aldı ve ardından ortaya değil direk dibine Panenka vuruşu yaptı. Mümkünse bu dünyada Panenka vuruşunu Sergio Ramos'tan başkası yapmasın.
Erken gol Beşiktaş'ın işini kolaylaştıracaktı. İşte tam da bu yüzden devre biterken Kulusic'in kendi kalesine attığı gol soyunma odasına giden Beşiktaş'ta mentol etkisi yarattı.