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'ta mesaisi başladı

'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü ile karşılaşacak olan , zorlu maçın hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:49
Beşiktaş'ta Sivas mesaisi başladı

, 'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Demir Grup ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

maçında oynayan futbolcular sahada yenileme çalışması yaparak idmanı noktaladı. Diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmaları sonrası dar alan idmanları yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına 18 Nisan Pazar günü devam edecek.


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