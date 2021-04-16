Haberler Beşiktaş Yine A.Gücü, yine Özkahya

Yine A.Gücü, yine Özkahya

'de haftanın hakemleri belli oldu. Teknik direktör 'ın "'i istemiyoruz" açıklamasının ardından maçlarına iki hafta üst üste Halil Umut Meler'i atayan MHK, yine konuşulan bir atamanın altına imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Yine A.Gücü, yine Özkahya

'de haftanın hakemleri belli oldu. Teknik direktör 'ın "'i istemiyoruz" açıklamasının ardından maçlarına iki hafta üst üste Halil Umut Meler'i atayan MHK, yine konuşulan bir atamanın altına imza attı. Sezon ilk yarısında A.Gücü-Beşiktaş maçını yöneten , bugün 'da oynanacak Beşiktaş-A.Gücü karşılaşmasına da atandı. İlk yarıda oynanan A.Gücü-Beşiktaş maçında 'in attığı kafa golü faul gerekçesiyle iptal edilmiş ve Sergen Yalçın duruma tepki göstermişti.

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