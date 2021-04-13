Cenk'e operasyon

Beşiktaş'ın , Erzurumspor maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden Cenk Tosun dün bıçak altına yattı. Ameliyatın ardından kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde diz kapağı tendon kopması tespit edilmiştir. Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından diz kapağı tendon tamiri uygulanmıştır." Ameliyat edilen milli futbolcu Cenk Tosun 6-7 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'a kiralandıktan sonra daha ikinci maçın ardından sol dizindeki ödem nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalan, peşinden milli takım kampında koronavirüs olan deneyimli oyuncu; bu kez de ikinci en ciddi sakatlığını Erzurum'da yaşadı. Cenk Tosun 1 yıl içinde 2 büyük sakatlık geçirdi.