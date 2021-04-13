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Cenk'e operasyon

Diz kapağı tendon kopması teşhisi konan ’a tendon tamiri uygulandı. Yıldız futbolcu 6-7 ay forma giyemeyecek!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Cenk'e operasyon

Beşiktaş'ın , maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden dün bıçak altına yattı. Ameliyatın ardından kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde diz kapağı tendon kopması tespit edilmiştir. Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr ve Prof. Dr tarafından diz kapağı tendon tamiri uygulanmıştır." Ameliyat edilen milli futbolcu Cenk Tosun 6-7 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'a kiralandıktan sonra daha ikinci maçın ardından sol dizindeki ödem nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalan, peşinden milli takım kampında koronavirüs olan deneyimli oyuncu; bu kez de ikinci en ciddi sakatlığını Erzurum'da yaşadı. Cenk Tosun 1 yıl içinde 2 büyük sakatlık geçirdi.

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