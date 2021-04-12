Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

ÖMER ÜRÜNDÜL - GEÇMİŞ OLSUN CENK TOSUN Beşiktaş ilk yarıyı domine eder gibi göründü ama hiç de iyi bir futbol sergileyemedi. Larin'in güzel erken golü önemli bir moraldi. Ama istenen futbolu oynayamıyorsanız her an başınıza bir iş gelebilir. Skor avantajı olan Beşiktaş, kornerden gol yedi. Bir dakika sonra da ikinciyi yiyordu. Sonra kalecilerin hediyeleri ile karşılıklı birer gol daha atıldı.

İkinci devrenin ilk 20 dakikası Beşiktaş için adeta kâbus gibiydi. Takım hiç top tutamıyor, sürekli baskı yiyor ve arka arkaya gol tehlikeleri yaşıyorlardı. Sergen Yalçın, biraz geç olsa da nihayet uyandı ve iki değişikliğe gitti. Sonra da sahneye dün gecenin suskun yeteneği Ghezzal çıktı. Müthiş bir aksiyonlar sonucu mükemmel bir gole imza attı. Sonra yine Beşiktaş bir takım sıkıntılar yaşadı. Ama Gökhan Töre maçı bitiren golü attı.