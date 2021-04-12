Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan 'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

Son dakika haberleri... Beşiktaş, 'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u 4-2 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. yazarı de bu müsabakayı yorumlarken siyah-beyazlıların teknik direktörü 'ı eleştirdi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:03
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

ÖMER ÜRÜNDÜL - GEÇMİŞ OLSUN CENK TOSUN

ilk yarıyı domine eder gibi göründü ama hiç de iyi bir futbol sergileyemedi. Larin'in güzel erken golü önemli bir moraldi. Ama istenen futbolu oynayamıyorsanız her an başınıza bir iş gelebilir. Skor avantajı olan Beşiktaş, kornerden gol yedi. Bir dakika sonra da ikinciyi yiyordu. Sonra kalecilerin hediyeleri ile karşılıklı birer gol daha atıldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

İkinci devrenin ilk 20 dakikası için adeta kâbus gibiydi. Takım hiç top tutamıyor, sürekli baskı yiyor ve arka arkaya gol tehlikeleri yaşıyorlardı. , biraz geç olsa da nihayet uyandı ve iki değişikliğe gitti. Sonra da sahneye dün gecenin suskun yeteneği Ghezzal çıktı. Müthiş bir aksiyonlar sonucu mükemmel bir gole imza attı. Sonra yine Beşiktaş bir takım sıkıntılar yaşadı. Ama Gökhan Töre maçı bitiren golü attı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

En beğendiğim isimler Larin ve N'Sakala'ydı. dün çok kötü bir kenar yönetimi sergiledi. Mutlak yapması gereken ilk iki değişiklikte çok geç kaldı. O arada takımın gol yememesi büyük şanstı. Sonrasında kulübede N'Koudou ve Gökhan Töre gibi iş yapacak, takımı rahatlatacak isim var. Üstelik Cenk Tosun'un fizik olarak hazır olmadığı da açıkça görülüyor. Buna rağmen yapılması gerekenler, Cenk sakatlandıktan sonra yapıldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

dünkü maçtan sonra puan farkını daha artırdı. Ama Cenk ve Larin'in sakatlıkları ilerisi için S.O.S verebilir. Cenk sezonu kapattı, çok geçmiş olsun.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Sergen Yalçın'a şok eleştiri! "Çok kötü..."

Erzurumspor için üzücü bir geceydi. İyi mücadele ettiler. Lider takıma iki gol attılar, 5 kaçırdılar ama mağlup oldular. Fazla söze gerek yok.

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