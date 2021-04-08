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'ta maçının hazırlıkları başladı

Spor Toto 'in 33. haftasında 'u 3-0'lık skorla deviren , 34. haftada oynanacak olan maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:52
Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı

, 'in 34'üncü haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

'nde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. , dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılarımız, maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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