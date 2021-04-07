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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası : Lige geri döndük

'in 33. haftasında lider , 'ta 'u ağırladı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör , ciddi bir reaksiyon gösterdiklerini belirtti ve tekrar lige dönüş yaptıklarını ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 21:36 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:17
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın: Lige geri döndük

'in 33. haftasında 'u 3-0 mağlup eden 'ta teknik direktör , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Lige tekrar döndüklerini söyleyen Yalçın, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon gösterdik, ciddi bir reaksiyon gösterdik. 'nin üzerinde bir oyun oldu. İki iyi takım birbiriyle boğuştu, gol de yiyebilirdik. Dersimize iyi çalıştık. 'un bir iki oyun versiyonu vardı, onların üstüne çalıştık. Zor bir maç, kolay hale geldi. İyi bir maç, iyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. maçına hazırlanacağız." dedi.

"NASIL MÜCADELE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ HATIRLADIK"
maçında alınan yenilgi için de konuşan teknik adam, "Milli aradan sonra Kasımpaşa maçında ters yakalandık. Oyun ve skor camiamıza yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer. Nasıl mücadele etmemizi hatırladık." ifadelerini kullandı.

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