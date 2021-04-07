Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu!

Son dakika haberleri | 'ın maçı 11'i belli oldu!

'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider , sahasında 'u konuk edecek. Ligin son iki haftasında ilk olarak ile berabere kalan ardından deplasmanda 'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son olarak Gençlerbirliğine yenilen Alanyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyet peşinde. Bu zorlu 90 dakika öncesi Beşiktaş'ın 11'i belli oldu... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 17:53 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 17:55
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu!

'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider , sahasında 'u konuk edecek.

Ligin son iki haftasında ilk olarak ile berabere kalan ardından deplasmanda 'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Son olarak Gençlerbirliğine yenilen Alanyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyet peşinde.

Bu zorlu 90 dakika öncesi Beşiktaş'ın 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, , , , N'Sakala, , , Oğuzhan, , , .

Alanyaspor:

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan , , ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

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