Haberler Beşiktaş Kartal liderliği sürdürmek istiyor! İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri

Kartal liderliği sürdürmek istiyor! İşte Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Son iki maçında 5 puan kaybeden Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörüSergen Yalçın, “Yeni seriye başlamanın ve farkımızı göstermenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Yalçın, karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:33 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Kartal liderliği sürdürmek istiyor! İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, 'in 33. haftasında bugün 'u konuk ediyor. Ligde son 2 maçta ile berabere kalıp, 'da mağlup olan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kayıplarıyla liderliği kaptırmadı. 1 maçı eksik olmasına karşın 'nin 2, 'ın da 3 puan önünde bulunan 'ın ekibi, ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibini yenerek hem rövanşı almak istiyor hem de ligde 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

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Teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Ligin sonuna yaklaştıkça maçların zor geçeceğini biliyorduk. Son iki maçta beklenmedik puanlar kaybettik. Ama artık puan kaybına tahammülümüz yok. Yeni bir seriye başlamanın ve farkımızı göstermenin tam zamanı. Alanyaspor'u yenerek aradaki farkı açmaya mecburuz. Ben size, camiamız da bize güveniyor. Sizlere güvenim tam, sahaya çıkın ve şampiyonluğu ne kadar istediğinizi gösterin ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: VIDA RIDVAN JOSEF GHEZZAL ATIBA MENSAH GÖKHAN LARIN (CENK)

ALANYASPOR: MARAFONA JUANFRAN BERKAN KADZIOR

CENK&DORUKHAN 'NEGATİF' BEKLİYOR
Beşiktaş'ta gözler Covid 19 testleri pozitif çıktığı için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen ve 'de. Karantina süreci dün itibariyle dolan ve bugün teste girecek olan 2 futbolcunun durumu bu sabah belli olacak. Her iki futbolcu da bu sabah yapılacak olan test sonuçlarının negatif çıkması durumunda Alanyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

GHEZZAL DÖNDÜ
Sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan , cezası sona erdiği için bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Milli maçta sakatlanın genç oyuncu Hasic de sezonu kapattığı için bu maçta forma giyemeyecek.

4 KARTAL SINIRDA
Beşiktaş'ta bugün oynanacak maç öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. ÜÇER sarı kartı bulunan Necip, Rosier, Larin ve Josef de Souza, Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

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