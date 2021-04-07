Beşiktaş'ta Vida'nın 100'ü güldü!

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida bugün siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıkıyor.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:36Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde siyahbeyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkarak dalya diyecek. Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon ise Vida'nın siyah-beyazlı formadan en fazla uzak kaldığı dönem (6 maç) olarak kayıtlara geçti. Hırvat futbolcu oynadığı maçlarda 4 gol atmayı da başardı. Beşiktaş'ta 99 lig maçında oynayan Vida, bu maçların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Savunmada görev yapmasına rağmen attığı sürpriz gollerle de dikkati çeken Vida, en fazla gol sevincini F.Bahçe karşısında yaşadı. Ligde geride bıraktığı 99 maçta 13 gol kaydeden Vida, 8 farklı takıma gol atarken, F.Bahçe filelerini 3 kez sarstı.
HIRVAT YILDIZ 3 HOCAYLA ÇALIŞTI
Beşiktaş'a Şenol Güneş döneminde imza atan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 3 farklı teknik adamla görev yaptı. Abdullah Avcı döneminde de takımın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ın da gözde futbolcuları arasında yerini aldı.
DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADI
Beşiktaş'takı performansıyla Hırvat Milli Takımı'ndaki yerini korumaya devam eden Vida, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesiyle finale çıktı. Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvanın finalinde de görev yapan tecrübeli futbolcu, takımının 4-2 yenilerek Dünya Kupası'nda ikinci olmasını engelleyemedi.