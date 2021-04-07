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Beşiktaş maçı öncesinde 'dan flaş sözler!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı kulübün tekink direktörü , maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:36
Beşiktaş Alanyaspor maçı öncesinde Sergen Yalçın'dan flaş sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o sözler;

"Hava güzel, saha da güzel. Rakibimiz güçlü, iyi bir maç olacak. Ghezzal döndü, Cenk de negatif çıktı, biraz eksikleri var ama Cenk gibi bir oyuncunun eksiği sorun yaratmaz diye düşünüyoruz.

Son 2 haftada 5 puan kaybettik, bugün tepki vermemiz gerekiyor. Yavaş yavaş oyuncu grubu geri dönmeye başladı, bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz, herhalde son periyoda full kadro gireriz.

En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. Birçok maçta Oğuzhan'ı da kullandık, o bölgede oynayan 3 oyuncumuz var, hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan iyi bir performans sergiler ve üretkenlik yaratır."ü

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