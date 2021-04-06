PFDK'dan Beşiktaşlı yönetici Erol Kaynar ve Alpaslan Öztürk'e para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'e "rakibe hakaret" nedeniyle 1 maçtan men cezası, Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'a da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:



"- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ALPARSLAN ÖZTÜRK'ün, 03.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi EROL KAYNAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."