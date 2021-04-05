Son dakika spor haberi: Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - HAZIRLIKSIZ
Beşiktaş'ın milli takım arasından sonra nasıl döneceği önemliydi. Çünkü Fenerbahçe maçındaki kaybedilen 2 puan ve son 30 dakikadaki kötü görüntünün, takıma bu aradan sonraki yansıması nasıl olacaktı? Bir de buna hem sakat hem covidli, hem de cezalı oyuncular eklendi.
Sergen Yalçın'ın da son 2 haftadır formsuz olmasıyla saha içinde çok sağlıksız, içgüdüsel, organize olamayan bir Beşiktaş oyunu ortaya çıktı. Savunmada zaten sol bek Nsakala'nın hücum becerisi yok, tekniği kötü bir oyuncu. Bir de buna sağ bekte Necip eklenince sanki 4 savunmacı stoperle maça başlıyormuş görüntüsü oldu Beşiktaş adına.
Rosier'i öne atınca, orta yapabilme becerisinden faydalanmak ve adam eksiltir diye Sergen Yalçın düşünmüş ama bu yanlış bir düşünce.
Oradaki hücumda çizgide oynarken sırtı dönük oyun farklıdır, savunmada kenar beki oynarken yüzü dönük bütün sahayı gören oyun şekli farklıdır.