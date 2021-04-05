Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan lider Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan lider Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Ghezzal'ı kadrosunda tutmak isteyen Beşiktaş alternatif isimler için de girişimlerini sıklaştırdı.
Kara Kartal, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği Yunan temsilcisi PAOK'un sağ kanat oyuncusu Leo Jaba'yı gündemine aldı.
LEO JABA KADRO DIŞI KALDI
Yunan ekibi PAOK 3.5 milyon Euro'ya Rus ekibi Akhmat Grozny'den aldığı sözleşmesine de 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yı kadro dışı bıraktı.