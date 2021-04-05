Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Sağ kanada Leo Jaba geliyor

Son dakika spor haberi: 'tan transfer operasyonu! Sağ kanada geliyor

Son dakika haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar 'ta kadro dışı bırakılan sağ kanat futbolcusu 'yı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:39 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:59
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Sağ kanada Leo Jaba geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan lider 'ta yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Sağ kanada Leo Jaba geliyor

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Sağ kanada Leo Jaba geliyor

Ghezzal'ı kadrosunda tutmak isteyen alternatif isimler için de girişimlerini sıklaştırdı.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Sağ kanada Leo Jaba geliyor

Kara Kartal, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği Yunan temsilcisi 'un sağ kanat oyuncusu 'yı gündemine aldı.

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Sağ kanada Leo Jaba geliyor

LEO JABA KADRO DIŞI KALDI

Yunan ekibi 3.5 milyon Euro'ya Rus ekibi Akhmat Grozny'den aldığı sözleşmesine de 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yı kadro dışı bıraktı.

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