Kara Kartal, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği Yunan temsilcisi PAOK 'un sağ kanat oyuncusu Leo Jaba 'yı gündemine aldı.

LEO JABA KADRO DIŞI KALDI

Yunan ekibi PAOK 3.5 milyon Euro'ya Rus ekibi Akhmat Grozny'den aldığı sözleşmesine de 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yı kadro dışı bıraktı.