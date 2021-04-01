Beşiktaş, MLS'te Toronto forması giyen sağ bek Richie Laryea ve kulübüyle temasa geçti. 26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'a öneren Atiba, Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşının siyah beyazlılara faydalı olacağını bildirdi. Laryea, MLS'te toplam 58 maça çıkarken 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.
Sağ bek adayı Richie Laryea
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden ve sağ bekteki önceliğini Rosier için harcayacak olan Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50