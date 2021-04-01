Haberler Beşiktaş Sağ bek adayı Richie Laryea

Sağ bek adayı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden ve sağ bekteki önceliğini Rosier için harcayacak olan 'a sürpriz bir isim önerildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Sağ bek adayı Richie Laryea

, 'te forması giyen sağ bek ve kulübüyle temasa geçti. 26 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'a öneren Atiba, 'ndan arkadaşının siyah beyazlılara faydalı olacağını bildirdi. Laryea, MLS'te toplam 58 maça çıkarken 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA