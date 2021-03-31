Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri: 'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Kaptan 'ın önerisiyle kadroya dahil edilen , 'ta sezona damga vuran isimlerin başında geliyor. Attığı gollerle takımın şampiyonluk yürüyüşünde büyük katkısı olan Kanadalı hücum oyuncusu transferin de gözdesi oldu. ve kulüplerinin radarında bulunan 25 yaşındaki futbolcuya, son olarak talip oldu. ekibi, Beşiktaş'a yapacağı teklifi de hazırladı. İşte o teklif ve transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:08
Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

'ın bu sezonki flaş ismi 'in taliplileri giderek artıyor. Golcü futbolcu sezon sonunda yuvadan uçacak gibi gözüküyor.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Bundesliga takımlarından sonra 'den West Ham'ın da takip ettiği Kanadalı yıldız için tanıdık bir talip daha çıktı.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

EVERTON'DAN LARIN'E KANCA!
Türkiye'nin haberine göre, Cenk Tosun'u 24 milyon euroya kadrosuna katan , bu defa Larin'i transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Şampiyonluk yarışında 'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle 'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

CENK TOSUN ARTI PARA TEKLİFİ!
Kanadalı yıldız için 'un kullanacağı koz ise Cenk Tosun... İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu milli futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Ada basınında çıkan haberlerde, 'un takasın yanı sıra bir miktar ücret de teklif edeceği ve 'la olan yakın ilişkilerini bu transferde kullanmak istedikleri belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün 'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Siyah beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı.

Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Belçika ekibi 9 gol, 11 asist üreten Larin'in 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. yönetimi Kanadalı yıldız için şu anda 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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