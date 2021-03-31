Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.

Siyah beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı.