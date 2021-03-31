Son dakika spor haberleri: Everton'dan flaş transfer hamlesi! Larin teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ismi Cyle Larin'in taliplileri giderek artıyor. Golcü futbolcu sezon sonunda yuvadan uçacak gibi gözüküyor.
Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ismi Cyle Larin'in taliplileri giderek artıyor. Golcü futbolcu sezon sonunda yuvadan uçacak gibi gözüküyor.
Bundesliga takımlarından sonra İngiltere Premier Lig'den West Ham'ın da takip ettiği Kanadalı yıldız için tanıdık bir talip daha çıktı.
EVERTON'DAN LARIN'E KANCA!
Türkiye'nin haberine göre, Cenk Tosun'u 24 milyon euroya kadrosuna katan Everton, bu defa Larin'i transfer etmek istiyor.
Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle İngiltere'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun.
CENK TOSUN ARTI PARA TEKLİFİ!
Kanadalı yıldız için Everton'un kullanacağı koz ise Cenk Tosun... İngiliz kulübü, bonservisine sahip olduğu milli futbolcuyu takasta kullanarak Larin'i kadrosuna katmak istiyor.
Ada basınında çıkan haberlerde, Everton'un takasın yanı sıra bir miktar ücret de teklif edeceği ve Beşiktaş'la olan yakın ilişkilerini bu transferde kullanmak istedikleri belirtildi.
Cyle Larin'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.
Siyah beyazlılar üç sene önce 1,9 milyon euroya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı.
Belçika ekibi 9 gol, 11 asist üreten Larin'in 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldız için şu anda 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.