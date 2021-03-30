Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

26 yaşındaki yıldızın hem hamleli stoper, hem bek oyuncusu, hem de topla çıkışlarda başarılı bir grafik çıkarması Yalçın'ın gözünden kaçmadı.

25 KEZ MİLLİ OLDU

Finli stoper O'Shaughnessy, bugüne kadar milli takım formasını farklı yaş gruplarında olmak üzere toplam 25 kez giydi ve bu maçlarda rakip fileleri de 2 kez havalandırdı.