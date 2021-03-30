Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Beşiktaş, bir yandan sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedeflerken, diğer yandan da yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Önümüzdeki sene özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar sol stoper rotasyonu için Afyon'da forma giyen Seyfettin ile prensip anlaşmasına varırken, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne milli maçlar sırasında sürpriz bir ismin daha çarptığı öğrenildi.
Yalçın, Ukrayna'nın sahasında Finlandiya ile 1-1 berabere kaldığı maçta konuk ekibin stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi beğendi.