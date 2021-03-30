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Son dakika spor haberleri: 'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

, ’nda görev yapan 26 yaşındaki stoper Daniel O’Shaughnessy için düğmeye bastı. , 1.90'lık boyuyla dikkat çeken yıldız savunma oyuncusu için scout ekibinden detaylı rapor istedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 07:13
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan , bir yandan sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedeflerken, diğer yandan da yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

Önümüzdeki sene özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar sol stoper rotasyonu için 'da forma giyen ile prensip anlaşmasına varırken, 'ta teknik direktör 'ın gözüne milli maçlar sırasında sürpriz bir ismin daha çarptığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

Yalçın, 'nın sahasında ile 1-1 berabere kaldığı maçta konuk ekibin stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi beğendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

26 yaşındaki yıldızın hem hamleli stoper, hem oyuncusu, hem de topla çıkışlarda başarılı bir grafik çıkarması Yalçın'ın gözünden kaçmadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

"RAPOR HAZIRLAYIN"

1.90'lık oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık'ta biteceği bilgisinin verilmesi üzerine O'Shaughnessy'yi daha dikkatli gözlerle izleyen Yalçın'ın scout ekibine, "Ön rapor hazırlayın, beraber inceleyelim" direktifini verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

25 KEZ MİLLİ OLDU
Finli stoper O'Shaughnessy, bugüne kadar milli takım formasını farklı yaş gruplarında olmak üzere toplam 25 kez giydi ve bu maçlarda rakip fileleri de 2 kez havalandırdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan defansa yeni kule: Daniel O’Shaughnessy!

133 MAÇTA OYNADI
Profesyonel kariyerinde forma giydiği Cheltenham Town ve kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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