Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! Gökhan Töre...

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlı oyuncular; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.