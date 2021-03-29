Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! Gökhan Töre...

Son dakika spor haberi: 'ta maçı hazırlıkları! ...

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda de takımla çalıştı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:53
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları! Gökhan Töre...

, 'in 32. haftasında ile 4 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda siyah-beyazlı oyuncular; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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